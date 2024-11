Citadele pank ennustab Eestile järgmisel aastal Leeduga võrdset majanduskasvu

USA majanduse käekäiku on turuosalised sel sügisel pingsalt jälginud, otsides märke võimalikust majanduslangusest. Citadele ökonomistide hinnangul on pehme maandumise stsenaarium tõenäolisem, kuna mitmete näitajate järgi tundub, et halvim on USA majanduses möödas ja majandustsükkel näitab paranemise märke. Siiski pole ohuolukord veel täielikult möödas - põhilised majandusnäitajad, nagu Sahmi reegel, tööhõive väga tsüklilistes sektorites ja erinevus tegeliku töötuse ning 36 kuu libiseva keskmise töötuse vahel, püsivad kriitilisel tasemel. Oma mõju majanduse edasisele käekäigule on ka USA presidendivalimiste tulemustel ja Donald Trumpi majanduspoliitilistel plaanidel.

Leedus jätkab majandus tõusuteed tänu vastupidavale töötlevale tööstusele, taastuvale sisenõudlusele ja transpordisektori stabiliseerumisele. „Leedu tööstus on osanud Euroopa tootmissektori muutusi enda kasuks pöörata. Saksa tööstusettevõtted otsivad soodsama tööjõuga tootmispiirkondi ja see trend jätkub,“ selgitab Izgorodinas.

Siiski on Eesti majandusaktiivsus endiselt nõrgem kui teistes Balti riikides. „Eesti majandust pärsivad praegu Balti regiooni suurim erasektori võlakoormus ja suur sõltuvus Skandinaavia riikidest, kus kõrged intressimäärad on majandust kammitsenud,“ märgib Izgorodinas. Ta lisab, et Eesti tarbijate kindlustunne püsib väga madalal, samal tasemel 2020. aasta juuniga, mis viitab tarbijate tagasihoidlikule kulutamisvalmidusele.

Eesti majanduses on majanduseksperdi sõnul näha esimesi paranemise märke, eriti töötlevas tööstuses. „Tööstussektori meeleolu märgatav paranemine võib olla tingitud kahest tegurist: esiteks saabub Kesk-Euroopast rohkem tootmistellimusi ja teiseks on kasvanud ootused Skandinaavia riikide majanduse elavnemisele, sest sealsed keskpangad on hakanud intressimäärasid langetama,“ selgitab Izgorodinas.

Hiina majandus on jäänud pikemaks ajaks nõrgaks, mida peegeldab ka Hang Sengi indeksi järsk langus. Kuigi USA intressimäärade languse ootus on ajendanud Hiinat oma majandust stiimulpakettidega toetama, pole need investoritele muljet avaldanud ega toonud Hiina aktsiaturgudele märkimisväärset kasvu. Eriti murettekitav on süvenev langustrend ehitussektoris, leiab Citadele.

Euroala majanduse jaoks on panga hinnangul hea uudis see, et inflatsioon on märkimisväärselt aeglustunud - septembris küündis euroala aastane inflatsioonimäär 1,8 protsendini, jäädes alla Euroopa Keskpanga seatud 2 protsendi eesmärgi. See asjaolu koos euroala nõrga majandustsükliga võimaldab Euroopa Keskpangal jätkata intressimäärade langetamist. Turgudel oodatakse, et keskpank langetab intressimäärasid alates 2024. aasta detsembrist kuni 2025. aasta juunini viiel korral.

Samas kaasneb euroala madalama inflatsiooniga osaliselt väga nõrk majandusaktiivsus. Balti riikide üks peamisi ekspordipartnereid Saksamaa on endiselt euroala nõrgim lüli, sest selle majandus on languses. Siiski väärib märkimist, et kuigi Saksamaa majandus on jätkuvalt langustrendis, võivad põhinäitajad, nagu Saksamaa tootmisettevõtete uute tellimuste prognoos ja Saksamaa veoautode teemaksu indeks, viidata sellele, et Saksamaa majandus on jõudnud kõige madalamale tasemele enne jõulist kasvu. „Seega võime olla jõudnud euroala majanduse pessimismi haripunkti, kuigi üldine majandusaktiivsus on praegu pigem tagasihoidlik ja võib veelgi halveneda,“ lisab Izgorodinas.

