Trumpi valimisvõit on tõstnud Bitcoini turuväärtust üle 400 miljardi euro võrra

Seega on Bitcoini hind Donald Trumpi valimisvõiduga päädinud päevast alates kerkinud üle 35%.

Päevasiseselt on Bitcoin käinud ka 88 342 (93 409 dollari) euro tasemel, mis märgib kõigi aegade rekordit. Kõikide Bitcoinide väärtus on hinnatõusu tõttu kasvanud nüüdseks 1,7 triljoni euroni. Arvestades, et 6. novembri hommikul oli Bitcoini turukapitalisatsioon veel 1,25 triljonit, on kõigest kaheksa päevaga väärtusele lisandunud ca 450 miljardit eurot.

Väärtuse kasv on olnud sedavõrd suur, et see ületab pea 25-kordselt 2025. aasta Eesti riigieelarve tulude mahtu, milleks on 17,7 miljardit eurot.

Veelgi rohkem on kasvanud teiste krüptovaluutade väärtus – Ethereum on tõusnud 37% ning Trumpi toetaja Elon Muski poolt propageeritud Dogecoin koguni üle 150%.

Trump lubab USAst teha krüptokeskuse

Reuters vahendab, et krüptovaluutade plahvatuslik hinnatõus on otseselt seotud Donald Trumpi ambitsioonikate lubadustega muuta USA „planeedi krüptopealinnaks“. Trump on oma valimiskampaania käigus lubanud, et USA hakkab riiklikult Bitcoini varuma ning lõdvendab krüptovaluutade regulatsioone.

Trump on ka isiklikult krüptomaailmaga seotud – septembris teatasid Trump ja tema pojad uue krüptoettevõtte World Liberty Financial asutamisest.

„Turg on hakanud mõistma, mida see võib Bitcoini jaoks keskpikas ja pikas perspektiivis tähendada – Bitcoini-sõbralik administratsioon, senat ja potentsiaalsed seadused, mis mitte ainult ei anna USA kodanikele õigust Bitcoini hoida, vaid võivad muuta selle USA riigikassa strateegiliseks reservvaraks,“ selgitas Eaglebrooki uurimisosakonna juht Damon Polistina.

Trumpi valimisvõidu järel on mitmed suured ettevõtted juba asunud Bitcoini investeerima. Tarkvarafirma MicroStrategy teatas, et on 31. oktoobrist 10. novembrini kulutanud ligikaudu 2 miljardit dollarit Bitcoini ostmiseks.