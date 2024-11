Erkki Keldo: jõukaks saamiseks vajame rohelist ja puhast tööstust

Näiteks töötas Eesti puidu- ja paberitööstuses 2022. aastal kümme täistöökohaga teadlast ja inseneri ning teadus- ja arendustegevuse kulud ulatusid 1,7 miljoni euroni. Seda on selgelt liiga vähe, kui võrrelda Soomega, kus investeeritakse puidusektori ettevõtetes ühe elaniku kohta ligi 20 korda rohkem teadusesse kui Eestis. Selleks, et ka meie puidusektor oleks konkurentsivõimeline, vajame pikka väärtusahelat.

Välisinvesteeringute keskuse projektide seas on näiteks mitmeid energeetikavaldkonna projekte, toidutööstuse investeeringuid, erinevate toormete väärindamisega seotud ringmajanduse projekte. Üheks näiteks võib tuua Smart Power Farmi, mida planeeritakse Tootsi. Pärnusse planeerib Hollandi ettevõtte Power2X miljardiinvesteeringut, et luua metanoolitehas, mis kasutab ära madala lisandväärtusega puitu ja meretuuleparkide toodetavat energiat.

Seega ei seisa meie majandus ilma tugeva tööstuse vundamendita püsti. Jõukaks saamiseks on vaja uue aja rohelist ja puhast tööstust. Seetõttu on selle pikalt raskustes olnud valdkonna arendamine valitsuse kindel prioriteet.

Lisaks vajaliku tööjõu tagamisele on määrava tähtsusega oma toodete loomine ja kohaliku tooraine väärindamine. Majandusteaduslikult võime läheneda ekspordi kasvule kahel viisil: kas üritame midagi lühikese väärtusahelaga tohutus massis eksportida või tahame võimalikult pika väärtusahela üles ehitada siinsamas Eestis.

Esimene oluline samm on tehtud. Eelmisel aastal loodi Metroserti alla rakendusuuringute keskus ja selle üheks esimeseks fookusvaldkonnaks on biorafineerimine, mille üks tegevusi saabki olema puidu keemilise töötluse pika väärtusahela ülesehitamine. Selle tegevussuuna käivitamiseks tegime valitsuses raha eraldamise otsuse. Biorafineerimine võimaldab teaduslaborites välja töötatud puidupõhiseid tooteid testida veidi suuremas skaalas, enne, kui neid saaks suunata tööstuslikku tootmisse.

Lisaks on plaanis rakendusuuringute keskuses käivitada droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, terviseandmed ja vesinikutehnoloogiad.

Uue aja tööstus on puhas ja roheline

Eesti majandus on eksportiv majandus. Ümber tuleb lükata müüt, et tänapäeva tööstus on must, tossav ja halva juhtimisstiiliga. Vastupidi, meil on moodsad tehased, uued tehnoloogiad, ägedad väljakutsed. Peame saama lahti „mitte minu tagahoovis“ mentaliteedist ja nägema uue tööstusettevõtte piirkonda tulekus võimalust, mitte ohtu.

Uue aja ja puhta tööstuse kuvand tuleb viia ka noorteni, et kindlustada tööjõu järelkasvu. Üks hiljutine näide, mida ei tasu sugugi alahinnata, on Eesti-Soome õpilasvõistlus, kus põhikooliõpilased teevad koostööd kohalike tööstustega, et lahendada kestlikkusega seotud probleeme.

Lühendame planeeringute läbiviimist ja loamenetlusi

Investeeringute soodustamiseks on oluline, et neid saaks Eestis mugavalt, kiirelt ja liigse bürokraatiata teha. Selleks lühendame planeeringute läbiviimist ja loamenetlustele kuluvat aega.