Eerik-Niiles Kross: põhiseaduse muutmise eelnõu on valmis. Mis meid selleni tõi?

Kuigi Liia Hänni ütleb nüüd, et põhiseadust ei tohiks „solkida“, jäädvustades seal Venemaa sõda Ukraina vastu, on selge, et hääleõigus mittekodanikele kohalikel valimistel on põhiseaduses justnimelt Venemaa ühe varasema sõjakäigu ehk Eesti okupeerimise jäädvustusena.

Demokratiseerumise kursilt autokratiseerumisele

30 aastat hiljem on ajalugu teinud korrektiive. Kui Euroopa Liitu kuulumine on toonud meile Euroopa Liidu kodaniku mõiste ja liitnud demokraatlikku väärtusruumi, siis väljapoole seda ruumi jääv maailm on autokratiseerumise kursil. Need suundumused on muutnud ka kodakondsuse poliitilist kaalu – nii negatiivses kui ka positiivses suunas, sõltuvalt kodakondsusest. Agressiivsete riikide kodakondsete kaudu on rünnatud demokraatlike riikide elukorraldust, proovitud kallutada rahvaste valikuid ja õigustatud agressioone. Võõrriikide kodanike osalemine kohalikel valimistel sisaldas põhiseaduse koostamise ajal üksnes teoreetilisi ja tegelikult ettenägematuid tulevikuriske. 2024. aastal on need riskid paljus maailma paigus realiseerunud.