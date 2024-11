Riia poode tabas võipuudus. Jaeketid täheldasid nõudluse kasvu

Eelmisel nädalavahetusel märkasid paljud riialased, et poest ei ole saada võid, ja jagasid seda kogemust ka sotsiaalmeedias. Uuriti isegi, kas see võib olla kuidagi seotud Venemaa võikriisiga.

Muretsemiseks põhjust pole

Läti Lidli avalike suhete juht Elīna Šakirova sõnas, et võinõudlus on perioodiline ja kasvab sügisel. „See võib olla tingitud sellest, et inimesed veedavad külmema ilmaga rohkem aega kodus toitu valmistades,“ arvas ta. Samuti ostetakse tema sõnul enne pühasid ja pidusid võid suuremas koguses ette ära.