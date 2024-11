Legendaarses õlletehases tootnud firma paneb pillid kotti. Uus omanik asub tehast päästma

Kuna Pyynikin müüs pea ainult Soome turule, ei tasunud tootmine Eestis enam ära. Tehase ostis selle aasta suvel aastaid Eestis elanud soomlane Juhani Tamminen, kes kuulub Pyynikini juhatusse. Kuigi Pyynikin lahkub Eesti turult ja seetõttu koondatakse ka 17 töötajat, lubab Tamminen, et uus tootmine tahetakse püsti panna võimalikult kiiresti ja koondamine on vaid juriidiline samm. Selle jaoks on loodud kaks uut ettevõtet: Haljala Värav OÜ ja Haljala Rights OÜ. Praegu oodatakse uutele firmadele litsentse, et tootmine taas uuel kujul avada.