Uuring: Eesti IT-spetsialistid peavad kaugtöö võimalust tähtsamaks kui Balti naabrid

„Ärivaldkonnas tõusevad Eestis tööandja valikul esile väärtused, mis annavad tööle mõtte ning vähem oluliseks peetakse materiaalset poolt. Samuti on tööandja palju atraktiivsem, kui seal töötavad kõrgelt hinnatud inimesed, kes on head tööandja brändi saadikud. Nii ollakse värbamisel kaudselt organisatsioonile toeks,“ ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.

IT-sektori töötajatele on olulised talendimagnetitest ettevõtted (1,50), lisaks tähtsustavad nad organisatsioone, kus töötatakse välja huvitavaid ja kliendile vajalikke tooteid või teenuseid (1,14). IT-spetsialistid peavad kaugtööd olulisemaks kui teiste alade töötajad ning Balti võrdluses on see kõige suurema kaaluga Eestis (0,91) ja väikseim Lätis (0,57). SEB pakub samuti nii paindlikku töökorraldust kui kaugtöö võimalust. Sarnaselt ärivaldkonna inimestele on ka IT-sektoris töötasul kõige suurem kaal Leedus, järgnevad Eesti ja Läti.