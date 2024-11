Eluruumi üleandmise akt: üürniku kaitsevahend lahkhelide korral

„Näeme praktikas alatasa ka seda, et üleandmise akt koostatakse lihtsalt üürikuulutusest võetud ilupiltidega. Üldjuhul arvavad üürileandjad, et kui probleemid peaksid ilmnema, siis nad mäletavad täpselt, milline oli üürikorteri esialgne olukord. Rendini kogemus näitab pigem vastupidist,“ lisab ta.

Sihi sõnul on vaidluste lahendamisel üleandmise aktist kasu vaid siis, kui see on korrektselt vormistatud. „Ma olen näinud väga palju selliseid akte, mis on umbes ühe A4 pikkused ning kus on kirjas ainult üüriobjekti andmed, võtmete arv, viimased näidud ning heal juhul natuke loetletud ka tehnikat ja mööblit. Üleandmise aktile peavad alati olema lisatud detailsed pildid,“ rõhutab Siht.

Ta lisab, et sarnaseid näiteid on väga palju, kus üürileandjad nõuavad üürnikult hüvitist kahjude eest, mis olid üüripinnal juba enne üürisuhete algust. „Seega on väga tähtis, et nii üleandmise-vastuvõtmise kui ka tagastamise akt oleksid korrektselt tehtud ning üüripinna seisukord üksikasjalikult jäädvustatud. Sellisel juhul on ühel või teisel osapoolel keeruline olukorda enda kasuks rääkida, kui tõendusmaterjal seda ei kinnita,“ selgitab jurist.

„Paljud üürnikud ei tea aga seda, et üleandmise akt on äärmiselt oluline dokument ka nende vaatest. See loob vajaliku tõendusbaasi arusaamatuste lahendamiseks ning võimaldab üürnikul end kaitsta üürileandja ebaõiglaste nõuete eest,“ ütleb üüriplatvormi Rendin õigusjuht Lia Siht.

„Meie õigustiimi lauale on jõudnud palju juhtumeid, kus üürileandja väidab, et üürnik on midagi ära lõhkunud või rikkunud ning nõuab kahjude eest hüvitist. Üleandmise ja tagastamise akti pilte võrreldes selgub aga sageli, et tegelikult olid need puudused üüripinnal juba enne üürniku sissekolimist ja üürileandja lihtsalt ei mäletanud seda,“ kirjeldab Siht.

Ta toonitab, et kui üürileandja jätab eluruumi üleandmisel pildid tegemata, siis võiks üürnik seda enda jaoks ikkagi teha. „Tehke võimalikult palju pilte igast ruumist ja vaatenurgast ning pildistage kindlasti üles ka kõik puudused või defektid. Salvestage fotod näiteks Google Drive’i või saatke e-posti teel üürileandjale, et saaksite hiljem tõestada, et need kahjustused ei ole teie tehtud,“ soovitab Siht.

Ära kinnita akti, millega sa nõus ei ole

Siht lisab, et paljudel juhtudel ei süvene üürnikud üleandmise akti või ei tea, et nad võivad seda omalt poolt täiendada. „Meil on olnud korduvalt juhtumeid, kus üürnik on akti kinnitanud, kuigi ta ei ole tegelikult sellega nõus,“ ütleb ta.

„Näiteks oli meil hiljuti olukord, kus üürnik kinnitas üleandmise akti, milles oli märgitud, et üüripinna seisukord on uus ning seal on teostatud põhjalik koristus. Pärast üürilepingu lõppemist ei olnud üürileandja rahul korteri puhtuse tasemega ning nõudis üürnikult koristuskulude ja mõningate puuduste hüvitamist,“ kirjeldab Siht.

„Seaduse kohaselt peab üürnik üüripinna tagastama samasuguses seisukorras, nagu see oli eluruumi üleandmisel. Üürniku sõnul oli korter aga üleandmisel räpane ning mõned täkked esinesid seal juba varasemast. Õnneks oli üürnik sissekolimisel koristuse puudujääkidest ja kahjustustest üürileandjale sõnumi teel märku andnud ning meil õnnestus olukord lahendada pooltevahelise kompromissi teel,“ selgitab ta.