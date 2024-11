ARVAMUS | Puidust suurehitised linnaruumis loovad tervisliku töö- ja elukeskkonna

Viimastel aastatel on palju rõhutatud, et puidu laialdasem kasutamine ehitusmaterjalina on samm jätkusuutlikuma ehituse suunas. Vähem on aga esile toodud, et puidust korter- ja büroohooned loovad ka tervislikuma elukeskkonna. Rahvusvahelised teadustööd ja ka kohalikud ehitusprojektid kinnitavad puidu eelist ehitusmaterjalina – nii keskkonnamõju vähendajana kui ka elanike ja töötajate heaolu tõstjana.