Kas kolmandikust palgast pensionipõlves piisab? Praegu on viimane võimalus pensionisamba sissemakseid suurendada

Alates tänavu kevadest saavad kõik pensionikogujad suurendada oma II samba sissemakset 4% või 6%-le, millele omakorda riik lisab endiselt juurde veel 4%. Kõik, kes esitavad omaosaluse muutmise taotluse 30. novembriks, näevad oma panuse tõusu juba uue aasta jaanuarist. Madissoni sõnul on see on suurepärane võimalus kasvatada oma pensionivara ja kiirendada eesmärkide saavutamist.

Peamine põhjus sissemaksete suurendamiseks on fondijuhi sõnul Eesti pensionisüsteemi asendusmäär ehk suhe pensioni ja inimese viimase töötasu vahel, mis on üks Euroopa madalamaid. OECD uuringud näitavad, et Eestis hakkab keskmine pension moodustama kõigest 34,4% inimese varasemast palgast, mis on ligi kaks korda madalam kui Euroopa Liidu keskmine. „Seega igaüks saab ise mõelda, kas kolmandik praegusest palgast on pensionipõlves piisav,“ selgitas Madisson.

Selleks, et meie palga ja pensioni suhe jõuaks rohkem Lääne-Euroopale sarnasemaks, oleks töötaval inimesel vaja säästa umbes 15–20% oma sissetulekust. „Kui tõsta oma II sambasse minev omaosalus 6% peale, millele lisandub ka riigipoolne 4%, siis säästetakse oma palgast sisuliselt juba 10%. See omakorda tähendab, et soovituslikku säästumäära arvesse võttes ollakse poolel teel,“ ütles Luminori pensionifondide fondijuht.

Madissoni sõnul ei tasu seejuures unustada, et see lahendus on ka maksuefektiivne. „Investeeritud summa liigub brutopalgast otse pensionifondi, mis erineb III sambast, kus tulumaks tagastatakse hiljem ja kord aastas. See tähendab, et kogu sissemakse suunatakse kohe fondi n-ö oma tööd tegema.“ Eriti soovitab Madisson võimalust neile, kellel on sissetulekutes olnud pikem paus või mõõnaperiood, et kaotatud aega tagasi teha. Samas rõhutas ta, et omaosaluse suurendamine on mõistlik igaühele, kel on soov oma tulevikku kindlustada, olenemata sissetulekust.