Rimi e-poes näeb nüüd piima- ja munatoodete süsinikujälge

„Igal tootel, mida poest ostame, on lisaks hinnale ka oma süsinikujälg ja keskkonnamõju, sest tootmine tekitab heiteid, mis soodustavad kliimamuutusi. Teadmine tootmise mõjust aitab teha keskkonnasäästu aspektist teadlikumaid valikuid. Valides väiksema süsinikujäljega tooteid, saab igaüks aidata vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja panustada kliimamuutuste pidurdamisse, et hoida planeeti tulevaste põlvkondade jaoks. Nüüd saavad munade ja piimatoodete ostjad näha oma ostude süsinikujälge samamoodi nagu näeb toitumisalast infot suhkru või rasvasisalduse kohta,“ selgitas Rimi Baltikumi jätkusuutlikkuse strateegia ja arenduse juht Katrin Bats.

Projekti raames on piima- ja munatoodetel e-poes lisainfo nende CO 2 ehk süsinikujälje kohta, mis võimaldab Rimi klientidel teadvustada oma valikute mõju keskkonnale ja võrrelda omavahel toodete jalajälgi. Rimi emafirma ICA Grupp on esimene toiduainete jaekett Põhjamaades ja Baltikumis, mis on võtnud kasutusele teaduspõhised kliimaeesmärgid, et panustada Pariisi kliimakokkuleppe täitmisse ja vähendada kasvuhoonegaaside emissioone.