Võimas saavutus. Eestlased teenisid populaarse vahendusplatvormiga oktoobris üle miljoni euro

Yaga taolise platvormi puhul võidavad koos ettevõtte kasvuga otseselt ka seal kauplevad inimesed ja keskkond. „Iga kord kui Yagas toimub tehing, on keegi teeninud müügist lisaraha; keegi leidnud vajamineva toote olulise hinnavõiduga; ning ühe toote kasutusiga pikendatud“, sõnab Yaga asutaja ja tegevjuht Aune Aunapuu. „Kasvutempo, mida hetkel Eestis kogeme on tõeliselt muljetavaldav ja ei näita ainult Yaga omaksvõttu kasutajate poolt, vaid muutust üleüldises tarbijakäitumises jätkusuutlikkuse poole“, lisab ta.

Edu saavutatakse ka rahvusvahelistel turgudel

Suurema osa kuulutustest ja müüdavast kaubast moodustavad naiste moerõivad, kuid nii meeste- kui ka lastekauba osakaal on kiiresti kasvamas. Koostööd teiste kohalike ettevõtetega nagu Apollo Raamatupoed, Tradehouse ja Ivo Nikkolo – kelle jaoks on Yaga ka ametlik järelmüügi kanal – ei näita mitte ainult usaldust Yaga kui platvormi vastu, vaid ka suurte brändide pingutusi jätkusuutlikkuse teel.

Lisaks koduturule on platvorm saavutamas märkimisväärset edu ka rahvusvaheliselt. Boltile sarnaselt on Yaga laienemist alustanud just Aafrikast, olles Lõuna-Aafrika Vabariigis samuti juba kahe miljoni müüdud toote verstaposti ületanud, ning avades novembri lõpus platvormi ka Keenias.