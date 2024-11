Pindi kinnisvara tegevjuht: videovalve tõstab vara hinda ja suurendab oluliselt turvalisust

Valvet hindavad kallite autode omanikud

„Videovalvel on mitu head kõrvaltoimet. Esiteks kannab see loomulikult funktsiooni, et kui midagi juhtub, siis on võimalik tagantjärgi tuvastada, mis ja kuidas täpselt juhtus ning kes olid osalised, sealhulgas on võimalus kurjategijaid tuvastada. Teiseks ja vahel isegi olulisemaks on heidutus – kui kurjade kavatsustega inimene saab aru, et tegemist on kaasaegse kaamerasüsteemiga, mitte odava imitatsiooniga, siis jätab ta kaamerate vaateväljas teo tegemata,“ selgitas Tõnisson.