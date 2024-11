Trumpi edu oluline mõju. Tugev USA dollar on halb uudis ülejäänud majandustele

1971. aastal ütles tollane USA rahandusminister John Connally oma Euroopa kolleegidele, et dollar on „meie valuuta, kuid teie probleem“. Kuigi üleilmne majandus on viimase viiekümne aasta jooksul oluliselt muutunud, kehtib Connally tõdemus endiselt: dollari väärtus sõltub suuresti Ameerika siseriiklikest arengutest, kuid selle kõikumised annavad peaaegu alati tunda kogu maailmas.