Täna tähistatakse kullerite päeva. Ligi kolmveerand Eesti elanikkonnast kasutab pakiveoteenust

Täna tähistatakse kullerite päeva, et tuua tähelepanu kulleri ameti olulisusele ning tunnustada neid, kes on selle ameti valinud.

DPD Eesti operatsioonide juht Mehis Aani sõnul on DPD ja teiste pakiveofirmade panus igapäevaelus oluline, sest inimesed tellivad tooteid veebist ning puutuvad seega sageli kokku ka pakiveoteenusega. Lisaks on kullerteenusel oluline roll ka ettevõttete tööprotsessides, sest väga suur osa ettevõtteid kasutavad enda igapäevases äritegevuses kullerteenust.

„E-kaubanduse mahud on Eestis rekordtasemele jõudnud ning pakiveoteenusega puutuvad kokku ligikaudu 70% eestimaalastest, kes tellivad kaupu veebipoodidest. Kullerite töö võimaldab e-kaubandusel jõuda ka väiksematesse asulatesse, kus füüsilisi kauplusi on vähe või pole üldse. Seetõttu on kullerite roll maapiirkonnas elavate inimeste jaoks eriti oluline,“ rääkis ta.