Uuring: eestlane pelgab jätkuvalt koduvahetust

„Külastades linnainimesena pidevalt sõpru, kelle kodu on täis loomulikku valgust tänu maast laeni akendele, kelle seintel ei ripu koledad radiaatorid ja jalgu soojendab mõnus vesipõrandaküte, kelle avatud planeeringuga köök-elutuba võimaldab ka söögi valmistamise aega koos veeta, kellel on suurtes korterites mitu tualetti, ilusad avarad rõdud ja arvukalt muid mugavusi, mis on enamikes tänastes uusarendustes juba taskukohaseks standardiks kujunenud, siis tekib paratamatult küsimus, miks peaks leppima madalama elukvaliteediga,“ selgitas YIT müügijuht.

YIT esindaja sõnul hoogustab kodu vahetama ka suurel hulgal uue kinnisvara lisandumine turule, mis on tõstnud inimeste arusaamist kodu kvaliteedistandarditest. See võimalus loob soodsa pinnase elukohavahetuseks ennekõike suuremates linnades, kus arendajad kõige aktiivsemalt uusi kodusid püstitavad. YIT uuringus osalenud tallinlastest ja harjumaalastest 29-30% arvas, et kodu tuleks osta kogu eluks. Väljaspool Tallinna, Tartut ja Harjumaad väiksemates külades ja alevites leiab tervelt 57% inimestest, et nemad ei mõtle kodu ostes, et kunagi selle maha müüksid.

„Oma kodu ostmine on kahtlemata emotsionaalselt väga suur otsus. Kuid näeme, et inimesed suhtuvad sellesse otsusesse aasta-aastalt järjest pragmaatilisemalt. Kui 2022. aastal leidis iga teine inimene, et kodu tuleks osta kogu eluks, siis täna leiab palju rohkem inimesi, et vajaduste muutudes või pidevalt häirivatest probleemidest vabanemiseks tasub kaaluda senise kodu vahetamist uue vastu,“ sõnas YIT Eesti elamuarenduse müügijuht Eva-Liisa Tamm.

YIT müügiesindaja sõnul peegeldavad need tulemused paljude inimeste seas levinud eksiarvamust, et koduvahetus on midagi väga keerulist.

Koduostjad põgenevad vana maja probleemide eest

Tema sõnul räägivad paljud YIT arendustega tutvuvad ostuhuvilised, et neid kannustavad kodu vahetama probleemid, millest nad oma olemasolevas kodus kuidagi vabaks ei saa.

„Küsisime ka oma uuringus osalenud inimestelt, millised muret on kas juba sundinud või sunniksid neid kaaluma tõsiselt koduvahetust. Number üks põhjus, mis inimeste rahulolu oma koduga tõsiselt mõjutab, on kõrged ülalpidamiskulud. Tervelt 42% inimestest ütles, et nad vahetaksid või on vahetanud sellel põhjusel kodu. Ja see on väga mõistlik mõte – uued kodud on ehitatud kvaliteetsemalt ja nende tehnosüsteemid tagavad väga madalad kommunaalkulud. Meie Keila Nurme tänavale rajatud A-energiaklassiga kortermajas on näiteks tänu maaküttele eeldatavad küttekulud tänastest kaugküttehindadest isegi kuni 50% soodsamad,“ selgitas Eva-Liisa Tamm.

Tema sõnul tõstavad vanade majade ülalpidamiskulusid sageli ka remondifond, mida majade pidevaks parandamiseks piisavalt priskena hoida tuleb. Kui aga võetakse käsile terve maja renoveerimine, siis peavad paljud elanikud hakkama mõtlema, kas mitmekordistunud remondifondiga kommunaalid jäävad siiski palju alla võimaliku uue korteri laenumaksetele.

40% YIT uuringus osalenutest ütles, et neid sunniks või on sundinud oma kodunt põgenema halb ehituskvaliteet. Kolmandik vastajatest leidis, et nende jaoks oleks ületamatuks probleemiks ebameeldivad naabrid. Sama suur hulk vastajaid mainis koduvahetust kaaluma paneva murena piirkonda, kus kodu asub.

Pangad soodustavad kolimist uude korterisse

Eva-Liisa Tamm tõdes, et koduostjad pelgavad sageli koduvahetuse korralduslikku poolt – arvatakse, et kui eelmisel kodul on kehtiv pangalaen, siis on selle müümine ja uue laenu võtmine võib osutuda keeruliseks. Tegelikult pakub enamus panku täna koduvahetuslaenu, mis võimaldab osta uue kodu välja veel enne, kui eelmine laenuga soetatud kodu müüdud on. Tema sõnul on koduvahetuslaenu võtmine eriti lihtne uusarendustesse kodu ostvatel klientidel.

„Üldjuhul tuleb kuni vana kodu müümiseni ja eelmise laenu tagastamiseni maksta nii uue eluaseme laenu kui olemasoleva kodulaenu intresse. Uusarendusse kodu soetamisel pääseb ostja enamasti sellest suurest rahalisest kohustusest – korteriostu leping sõlmitakse tihti vaat et aasta enne kodu valmimist, aga laenumakseid hakkab ostja maksma aga alles siis, kui ostetav kodu on valminud ja võtmed käes,“ selgitab Eva-Liisa Tamm.

Ka pakkimine ja kolimine on tänapäeval muutunud äärmiselt lihtsaks. „Inimesed saavad palgata kolimisfirma mitte ainult raskeid kaste soovitud korrusele tassima, vaid ka oma suurt elamist kastidesse pakkima. Enamasti eelistavad inimesed siiski ise oma asju pakkida, sest see pakub neile võimaluse oma elu korrastada ja kõigest ebavajalikust vabaneda,“ sõnab ta.

