Karm uuringutulemus. Eesti inimesed ei usu väärikasse vanaduspõlve

LHV Varahalduse juhatuse esimehe Vahur Vallistu sõnul on surve Eesti pensionisüsteemile tugev. Pensionäride arv suureneb, kuid tööealiste oma väheneb. „Isegi tänast keskmist riiklikku pensioni on sotsiaalmaksu senise taseme juures keeruline säilitada. Ühtlasi aitab riigipension küll katta baasvajadused, aga iseküsimus on, kas see on tulevik, mida endale soovime? Peamised hoovad rahalise kindlustunde kasvatamiseks on iga inimese enda kätes ja Eestis on pensionisammaste näol selleks tulemuslikud võimalused olemas,“ ütles Vallistu.