Automaksus peitub üliebameeldiv üllatus. Maksad paar tuhat eurot rohkem kui naabrimees sama auto eest

„Keskmisest“ autost erinevate sõidukite omanikud võivad avastada, et maksavad automaksu tuhandeid eurosid rohkem kui mõni teine sama auto omanik. Automaksu loojad suutsid välja mõelda valemi, mis arvutab õiglaselt vaid „keskmiste autode“ maksu.

Automaksu keskmes on sõiduki CO2 näit. Järgmisest aastast Eestis kehtima hakkav mootorsõiduki aastamaks ja registreerimistasu on selle näitaja peale üles ehitatud. Kõigil autodel ei pruugi aga CO2 näitu registreerimistunnistusel olla. Üks (kasutatud autode) salong müüb sulle sõiduki, mille CO2 näit on kirjas. Teine salong aga müüb samasuguse auto, mille päritoluriigi registreerimistunnistusel andmed puuduvad. Neid andmeid ei tule ka Eesti registreerimistunnistusele.