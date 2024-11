Eamets: tööturu andmed kinnitasid, et tööpuudus ei ole kasvama hakanud

Hõive oli küll langenud võrreldes suvega pea 6500 inimese võrra, aga see on loomulik kadu, sest suvel ongi alati rohkem ajutisi töökohti, mis on seotud kas põllumajandusega või turismiga. Tõsi, eelmisel aastal oli see kukkumine kolmandas kvartalis väiksem, natuke üle tuhande inimese.

Eestile sarnane olukord on ka kogu Euroopas. Majandusel väga hästi ei lähe (eriti Saksmaal), aga töötus on suhteliselt madal. Eesti kõrget hõivet on aidanud hoida kõrge inflatsioon, sest ettevõtete käibed on kasvanud, mis on võimaldanud ka päris korralikku nominaalse palga kasvu. 3-5 aasta perspektiivis selline olukord ei ole jätkusuutlik, sest kallimad tööjõukulud vähendavad ettevõtete konkurentsivõimet ja me leia enam oma kaubale ostjaid välismaal. Lahenduseks on tööjõukulude osakaalu vähendamine ettevõtte kulubaasis, mis lihtsamalt öeldes tähendab inimeste asendamist robotitega ja tootmisprotsesside digitaliseerimist.