Bigbanki säästuhoius: raha on vaba ja samal ajal saad 3% intressi

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on tõenäoline, et Euribori kiire langus toob juba lähikuudel kaasa intresside langetamise mitmete turuosaliste poolt. „Samas on selge, et ka kolm protsenti on päris hea lisa seisvatele säästudele, mida on sisuliselt kohe võimalik kasutusele võtta,“ kommenteerib Pechter.