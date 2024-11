KASULIK | Ekspert selgitab, mis vahe on kodulaenu maksegraafikutel

Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on maksegraafiku valimise küsimus oluline, kuna ühe või teise variandi kasuks tuleb igal juhul otsustada. „Kui annuiteetgraafiku puhul on põhiosa alguses väiksem ja intresside osakaal suurem, siis lineaar- ehk fikseeritud põhiosaga graafiku puhul on laenu põhiosa kogu aeg ühtlaselt samasugune, millele lisandub intress. Seega kui esimesel juhul püütakse igakuiste maksete suurust hoida aja jooksul enam-vähem stabiilsena, siis teisel juhul makstakse laenu alguses iga kuu suuremaid, kuid ajas vähenevaid summasid,“ selgitas ta.

Kuna annuiteetgraafiku järgi on laenu kuumakse reeglina laenu alguses väiksem kui fikseeritud põhiosa puhul, siis on see ka põhjus, miks annuiteetgraafik on eestlaste seas populaarseim valik. „Selleks, et eriti laenu alguses kulusid mitte liiga suureks ajada ja võimalikult väike summa maksta, valitaksegi sageli just annuiteetgraafik. Samas tuleb arvestada, et annuiteetgraafiku puhul kujuneb laenu tagasimaksete kogusumma lõpuks teatud määral suuremaks kui fikseeritud põhiosaga graafikuga,“ ütles Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht.