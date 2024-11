Air Balticu börsile minek lükkub edasi

Kuigi Air Baltic jätkab ettevalmistusi börsile minekuks (IPO), ei toimu see lennufirma juhi Martin Gausi sõnul siiski sel aastal, nagu varem planeeritud, vaid lükkub järgmisesse aastasse.

„Planeerime IPO-t järgmise aasta esimeses pooles,“ ütles Gaus investoritele esitluses. „Me oleme valmis, meil on kaasaegseim lennukipark, meil on tugev juhtkond, kuid vajame ka õigeid turutingimusi,“ rõhutas firma juht, lisades, et IPO täpset aega ei saa praegu veel öelda.

Air Balticu finantsjuht Vitolds Jakovlevs märkis investoritele peetud ettekandes, et lennufirma on läbinud eduka kolmanda kvartali ning püstitanud rekordid nii müüdud istekohtade kui lennutundide osas. Läti lennukompanii loodab, et paranenud majandusnäitajad aitavad ka aktsiate pakkumist edukalt läbi viia.

Kolmas kvartal pakkus rahulolu Olulisemad faktid Air Balticu 2024. aastal kolmanda kvartali aruandes: Puhaskasum: 40,3 miljonit eurot, märgib finantsiliselt edukat suvehooaega

Kolmandas kvartalis teeniti 236 miljonit eurot, mis on ajaloo parim tulemus. Eelmise aastaga võrreldes suurenesid tulud 8%

Üheksa kuu jooksul on lennuettevõte teeninud tulu 575,3 miljonit eurot, mis on 13% rohkem kui eelmisel aastal.

Aasta alguses alates ollakse siiski 48,5 miljoni euro suuruses kahjumis..

Reisijate arv kasvas võrreldes eelmise aasta kvartaliga 11,7%

Prognoositakse, et 2024. aastal võib Air Balticu käive ulatuda 740-750 miljoni euroni

Juhtkond tunnistas, et mootorite probleemid, mis kimbutavad nii Air Balticut kui kogu lennundussektorit, jätkuvad veel ka 2025. ja võib-olla ka 2026. aastal

Air Baltic emiteeris tänavu mais 340 miljoni euro väärtuses võlakirju 14,50% intressimääraga, et refinantseerida 2019. aastal võetud 200 miljoni euro suurust laenu. Oktoobris viis lennufirma läbi mais emiteeritud võlakirjade täiendava emissiooni, laenates juurde 40 miljonit eurot.

Ettevõtte börsidebüüti on oodatud juba pikka aega ning Delfi Bizness teatas hiljuti, et kauaoodatud strateegiline investor, kes võiks investeerida nii enne IPO-t kui IPO ajal, võib olla Saksa ettevõte Lufthansa. Mõlemad lennufirmad on keeldunud levivaid kuuldusi kommenteerimast.

Air Balticu aktsiate omandamine sobiks Lufthansa laiema äristrateegiaga, mis näeb ette investeeringuid rahvuslikesse lennufirmadesse võimalusega hiljem oma osalust suurendada, märgib Bloomberg. Selle aasta alguses sai Lufthansa heakskiidu 41% osaluse omandamiseks Itaalia lennufirmas ITA Airways, mis on Alitalia õigusjärglane. Varasemast ajast on Lufthansal osalusi Šveitsi, Belgia ja Austria lennufirmades.

Kuidas see lugu Sind tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada