Soliidne summa: Bolt arvutas kokku, kui palju ta koos kullerite, juhtide ja restoranidega Eesti riigile aastas tulu toob

2023. aasta lõpus oli Boltil töötajaid üle 4000, kellest ca 30% ehk 1200 töötavad Eestis. Kuna Bolti peakontor ja suur osa ettevõtte töötajatest asuvad Eestis, panustab Bolt üha suuremalt ka Eesti riigieelarvesse. Boltist on 11 tegutsemisaasta jooksul saanud üks Eesti suurimaid maksumaksjaid – 2023. aastal tasus Bolt 1,7 miljardi eurose käibe juures ainuüksi tööjõumakse üle 36 miljoni euro.

Lisaks viis audiitorfirma KPMG sel aastal esimest korda analüüsi, mille põhjal on Bolti platvormi aastane maksujalajälg koos juhtide, kullerite ja restoranide maksupanusega Eestis rohkem kui 65 miljonit eurot. See hõlmab nii Bolti kui ettevõtte poolt tasutud riiklikke makse ja tasusid, mis küündib juba 39 miljoni euroni, aga ka Bolti platvormi kasutavate juhtide, kullerite ja restoranide maksujalajälge, mille suurus on 26 miljonit eurot.