GRAAFIK | Kuhu investeerib Tallinn järgmisel aastal veerand miljardit eurot?

Valdkondlikult vaadates läheb pealinnas kõige rohkem raha haridusse, kus investeeringute maht küündib 2025. aastal 96,4 miljoni euroni. Kõige enam kulub tuleval aastal haridusvallas vahendeid Tallinna Reaalkooli juurdeehitusele (15 miljonit), Tallinna Huvikeskus Kullo uuele hoonele (14,1 miljonit) ja Hiiu kooli renoveerimisele (9,28 miljonit). Seejuures tuleb arvestada, et tegu on järgmisel aastal kuluvate summadega. Näiteks reaalkooli kogumaksumus on 26,6 ning Kullo huvikeskuse hind 33,5 miljonit eurot.