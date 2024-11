„See vähendab teie sõltuvust Putinist.“ Kanada minister soovitab eestlastel tuumajaamaga kiirustada

„Meil on tuumaenergiale tugev toetus ja seda erinevate põlvkondade lõikes,“ ütles Ontario energiaminister Stephen Lecce (37) reede õhtul Delfi Ärilehele antud intervjuus. „Enamus kanadalasi ja Ontario elanikke on veendunud, et kui me tahame puhast ja töökindlat energiavõrku, puhtal energial põhinevat tulevikku oma lastele ning taskukohast elektrienergiat, siis peab meie tulevik põhinema tuumaenergial,“ lisas ta. Lecce sõnul tagab see neile nii energiajulgeoleku kui ka aitab kaasa sealse majanduse arengule.