Tartu esimene sushibaar pani uksed kinni

Legendaarne söögikoht, mis tutvustas tartlastele autentset Jaapani kööki, jättis klientidega sotsiaalmeedias hüvasti 14. novembril. „Teatame kurbusega, et Tokyo sushibaar on suletud. Täname kõiki oma pikaajalisi kliente,“ teatas ettevõte oma Facebooki lehel, vallandades laine emotsionaalseid reaktsioone klientidelt.

Ettevõtte majandusaasta aruannetest nähtub, et kui koroonakriisi eel suudeti veel teenida märkimisväärset kasumit – 2019. aastal 55 864 eurot –, siis viimastel aastatel on restoran järjepidevalt kahjumisse jäänud. 2023. aastal ulatus kahjum 4452 euroni, aasta varem oli see 20 270 eurot.