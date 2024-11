Võitjad ja kaotajad: kuidas on Balti börsifirmade aktsiatel sügisel läinud?

Kui USA börsi lipulaev S&P 500 indeks on tänavu tõusnud 23,78%, siis Balti aktsiaindeks on aasta algusest kerkinud kõigest 1,75%. Ometi leiab ka Baltikumi turult ettevõtteid, kes on sel sügisel suutnud oma aktsionäride vara väärtust paberil märkimisväärselt kasvatada.

Kõige enam on alates septembrist põhinimekirjas tõusnud Läti elektroonikafirma SAF Tehnika aktsia, mis on käimasoleva nädala hoogsa kasvu toel kerkinud tänaseks 26,27%. Hüppelise kasvu taga on sel nädalal avaldatud kvartaliaruanne, mis näitas müügitulu 58-protsendilist kasvu 8,5 miljoni euroni. Kui mullu sama perioodi lõpetas ettevõte 1,4 miljoni eurose kahjumiga, siis tänavu õnnestus teenida 814 000 eurot kasumit.

Märkimisväärse tõusu on teinud ka Nordecon, kelle aktsia on septembrist saadik kerkinud 19,8%. Investorite optimismi toetavad head majandustulemused – kolmanda kvartali 2,75 miljoni eurone puhaskasum ületab mulluseid näitajaid 124% võrra. Siiski tasub märkida, et ettevõtte aktsia kaupleb 2006. aasta börsidebüüdi hinnast endiselt 76,5% madalamal.

Kolmandat-neljandat kohta jagavad Šiaulių Bankas ja Infortar, mõlemad 16,2-protsendilise tõusuga. Leedu pank on investorite poolehoiu võitnud uue dividendipoliitika ja 300 miljoni eurose võlakirjaemissiooniga. Tallinki suuromanik ja Eesti Gaasi ainuomanik Infortar on aga aasta kokkuvõttes Balti säravaim täht – aktsia on kerkinud alates jaanuarist 74,62%.

Ka teisel ehitusfirmal Merko Ehitusel on põhjust rõõmustamiseks. Firma aktsia on sügisel kerkinud 14,75% ning majandustulemused on muljetavaldavad – käive kasvas aastaga 43% võrra 175,1 miljoni euroni ning puhaskasum kahekordistus 27,3 miljoni euroni. Merko on üks börsi pikaajalisi edulugusid, aktsia maksab praegu 181% rohkem kui börsile tulles 2006. aastal.

Toidusektor valmistab pettumust