VIDEOD | Swedbanki juht juhib tähelepanu ohtlikule trendile Eesti väärtuslikumate ettevõtete edetabelis

Kolmandat aastat järjest Eesti väärtuslikumate ettevõtete seas 1. koha napsanud Swedbank ASi juht Olavi Lepp märkis TOP101-le pühendatud erisaates, et siinsele majandusele on ohtlik trend, kus 20 väärtuslikuma ettevõtte hulgas on valdavalt teenusmajanduse ettevõtted ja ainult käputäis reaalset väärtust loovaid, oma tooteid eksportivaid tööstusfirmasid.