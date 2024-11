Maxima loodab lähenevate pühade raames meelitada kauplustesse rohkem kliente

„Minimaalsed allahindlused ei pane klienti üht poodi teisele eelistama. Aina enam käivad kliendid mitmes poes ja jahivad parimaid pakkumisi, suuremate allahindlusprotsentidega tooteid. Allahindlusega toodete osakaal ostukorvis on võrreldes möödunud aastaga püsinud pikalt kõrgel. Kuna kampaaniaid teevad kõik, peavad jaeketid pingutama, et teineteisest eristuda ja pakkuda midagi enamat,“ hindab Maxima turundus- ja müügiosakonna juhataja Jaanika Terasmaa turuolukorda.

Statistikaameti andmeil kasvasid oktoobris hinnad 4,1 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mis näitab, et Eesti turu keskmine hinnatõus on jätkuvas liikumises ülespoole, millele annab kindlasti hoogu ka tuleval aastal rakenduv käibemaksumäära tõus. „Jaeturg, kus valitseb tihe konkurents, pöörab praegu oma põhifookuse ja energia detsembrikuule, et pakkuda klientidele võimalikult hea hinna ja valikuga tooteid. Ettevalmistusi on juba kauplustes näha, kuhu tekivad eriväljapanekud. Maximas oleme lettidele toonud gurmeetootesarja Well Done Premium,“ toob Terasmaa näiteks.

Eesti tarbija on üpris nõudlik

Kõige edukam jõulukampaania otsustab selle, millisesse toidupoodi viivad Eesti kliendid tänavu kõige suurema käibe. „Kuigi jaekaubandus on languses, on detsember traditsiooniliselt see kuu, mil kõik ketid pingutavad, et müüginumbreid üles saada. Turundusmaailmas on mitmed maailmas tuntud suurbrändid loonud imelisi emotsioonidel põhinevaid jõulukampaaniaid. Eesti tarbijat ainult emotsioonidega ära ei võlu, lisaks soodsale hinnale otsib ta häid maitseid, kvaliteetset toorainet – siinse turu tarbija on küllaltki nõudlik,“ märgib Terasmaa.

Gurmeetoodete sari on väga populaarseks kasvanud ka Läti ja Leedu Maximates, kus tootesarja valikus on sadakond toodet. „See on kinnitus sellest, et tarbija ei otsi praegusel ajal üksnes odavat keeduvorsti, viinerit ja sardelli, vaid leiab võimaluse tähistada pühi, sünnipäevi või muid tähtpäevi taskukohase luksusliku valikuga. See on praeguse jaeturu languse olukorra üsnagi reljeefne vastuolu – kvaliteedi järele on nõudlus endiselt alles,“ ütleb Terasmaa.

