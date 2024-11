Hektor Konteinerhotell koondab töötajad ja sulgeb Tallinnas uksed

Tallinna hotelli sulgemise otsus ei tulnud omanikele kergelt. „Olime Eestis ja lähiriikides esimesed, kes tõid turule konteinerhotelli kontseptsiooni ning pälvisime sellega ka laialdast kajastust globaalses meedias. Kahjuks kattus hotelli avamine koroonapandeemia algusega ning sellele järgnenud kiire inflatsioon, ebastabiilne geopoliitiline olukord ning süvenev majandussurutis hoiab Tallinna majutusturgu jätkuvalt keerulises kohas. Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes on mõistlikum Tallinnas oma tegevus lõpetada,“ selgitas Hektori asutaja Sten Tikk.

Delfi Ärileht pöördus andmete saamiseks Töötukassa poole, kes ütles, et Hektor Design Hostels OÜ koondab 11 töötajat.

Fookus Tartule ja uued plaanid

Kuigi Tallinna hotelli uksed sulguvad, jätkab Hektor oma tegevust Tartus, kus ettevõttel on plaanid laienemiseks. „Tartu majutusasutus on osutunud populaarseks nii kohalike kui ka väliskülaliste seas ning sellele on plaanis lähitulevikus ka laiendus,“ märkis Tikk.