Planet42 võlausaldajad kinnitasid saneerimiskava

„Kokkuvõttes sai saneerimiskava võlausaldajatelt tugeva toetuse, mida võib pidada positiivseks. Sellest, et enamik võlausaldajatest soovis osalust, võib järeldada, et võlausaldajatel on usku saneerimiskava plaani,“ ütles saneerimisnõustaja Tarmo Peterson pressiteates. „Sisuliselt saab ettevõte saneerimiskava tulemusena kuuluma tänastele võlausaldajatele, kelle kätes on läbi Mehhiko äri arendamise ja kasvatamise luua väärtus, mis vähemalt osaliselt kompenseerib osaks saanud kaotust.“