Kiire makse, ilma kaardita: alternatiivsete makselahenduste tõus Eestis

See on eriti väärtuslik suure tehingumahuga ettevõtete jaoks, kuna madalamad tasud võivad kaasa tuua olulise kulude kokkuhoiu. Lisaks vähendab avatud pangandus pettuste riski, kuna tehingud autoriseeritakse otse tarbija pangas, mis lisab täiendava turvalisuse tasandi.

Eestis, mis on tuntud oma arenenud digitaalse infrastruktuuri ja uuendusmeelsuse poolest, on alternatiivsed makseviisid vastu võetud entusiastlikult. „Eesti on alati olnud digitaalsete vahendite juurutamises liider ja siinsed tarbijad on avatud uutele maksetehnoloogiatele, mis muudavad veebitehingud kiiremaks ning turvalisemaks,“ ütleb Baltimaades tegutseva avatud pangandusplatvormi Noda piirkondlik müügijuht Aurimas Dambrauskas. „Alternatiivsed makselahendused ei vasta mitte ainult nõudlusele selle järele, vaid annavad ka hädavajaliku tõuke kohalikele e-kaubanduse ettevõtetele, kes soovivad oma tegevust tõhustada ja kulusid vähendada.“

E-kaubandus on Baltimaades viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Statista andmetel teenis Baltikumi e-kaubanduse turg 2022. aastal üle kahe miljardi euro ja prognooside kohaselt kasvab see arv veelgi, kuna üha rohkem tarbijaid sooritab internetioste. Selline kiire kasv toob endaga kaasa suurenenud vajaduse tõhusate maksevõimaluste järele, mis vastaksid praeguste tarbijate ootustele. Traditsioonilised makseviisid, näiteks krediitkaardid, on töötlemistasude tõttu sageli aeglased ja kulukad, mis on viinud alternatiivsete makselahenduste, nagu digitaalsed rahakotid, avatud pangandus ja „osta-kohe-maksa-hiljem“ (ingl Buy Now Pay Later ehk BNPL) teenuste suunas.

Avatud panganduse mõju Baltimaade finantssektorile

Avatud pangandus, mis juhindub EL-i makseteenuste direktiivist 2 (PSD2), muudab maksete töötlemise viisi kogu Euroopas. Nõudes pankadelt finantsandmete jagamist litsentseeritud kolmandate osapoolte pakkujatega, võimaldab PSD2 klientidel teha otsemakseid oma pangakontolt ilma krediitkaarti kasutamata. See mudel mitte ainult ei lihtsusta tehinguid, vaid suurendab ka turvalisust, kuna mittevajalikud vahendajad kaovad.

„Avatud pangandus muudab maksemaastikku nii Eestis kui ka Baltimaades tervikuna,“ ütleb Dambrauskas. „Avatud panganduse abil saavad e-kaubanduse ettevõtted Eestis pakkuda oma klientidele nii kuluefektiivset kui ka turvalist maksevõimalust, mis on küberohtude arenedes üha olulisem. Selline otsene juurdepääs pangateenustele on kooskõlas Eesti digipõhimõtetega, mistõttu on see siinsete ettevõtete jaoks loomulik lahendus.“

Eestis, kus tarbijad on juba harjunud digilahenduste ja e-teenustega, on avatud pangandus kiiresti omaks võetud. Eesti Panga andmetel näitavad digimaksed jätkuvat kasvutrendi ja üha rohkem tarbijaid valib traditsiooniliste krediitkaardimaksete asemel pankadevahelised ülekanded ning digitaalsed rahakotid. See suundumus viitab sellele, et avatud pangandus on tulnud selleks, et jääda, ja et see mängib üha olulisemat rolli piirkonna finantsmaastikul.

Uus ajastu maksete jaoks Baltimaades

E-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele võib nende uute meetodite kasutuselevõtt pakkuda konkurentsieelist, vähendades kulusid, suurendades tehingute kiirust ning vastates klientide ootustele turvalisuse ja mugavuse osas.

Eestis on alternatiivsete maksete kasutuselevõtt eriti oluline. Tänu digiteadlikule ja innovatsiooni väärtustavale tarbijaskonnale on Eestil head võimalused olla makseviiside uuendamisel Baltikumi juhtpositsioonil. Avatud panganduse, BNPL-i ja teiste alternatiivsete meetodite kasutuselevõtuga saavad Eesti ettevõtted olla ajast ees ja jätkata e-kaubanduse sektori kasvu.

„Eesti ja Baltimaad on oma digiteekonna kriitilises punktis,“ lisab Dambrauskas. „Ettevõtete jaoks ei tähenda alternatiivsete makseviiside integreerimine mitte pelgalt ajaga kaasas käimist, vaid ka juhtpositsiooni võtmist kiiresti areneval turul. Meie Nodas usume, et alternatiivsed makseviisid on tulevik, ja oleme pühendunud sellele, et aidata Balti riikide ettevõtetel neid tehnoloogiaid täiel määral ära kasutada.“

Kuna Baltimaades e-kaubandus jätkuvalt laieneb, muutub alternatiivsete makseviiside roll üha olulisemaks. Eestis, kus digitaliseerimine on juba sügavalt kultuuri juurdunud, võib nende uute makselahenduste kasutuselevõtt parandada kliendikogemust ja tugevdada kohalikku majandust. Kas tänu avatud pangandusele, BNPL-ile või muudele innovaatilistele võimalustele, maksete tulevik on Baltimaades igatahes helge. Ja ettevõtete jaoks, kes on valmis kohanema, on võimalused piiramatud.

Nende muudatuste elluviimisega saavad e-kaubanduse ettevõtted Eestis ja kogu Baltikumi regioonis luua tõhusama, turvalisema ja kliendikesksema maksete ökosüsteemi. Noda-suguste fintech-liidrite toel on Baltimaade e-kaubanduse sektoril head eeldused järgnevatel aastatel arenemiseks.