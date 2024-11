Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu esimehena jätkab Jaano Haidla

Haidla sõnul on liitu koondunud ettevõtete ühine missioon on jätkuvalt väärindada kodumaist ressurssi parimal võimalikul viisil. „Oleme üks rohelise ringmajanduse eestvedajaid - puidu kui taastuva materjaliga vähendame fossiilsete materjalide kasutamist ja samas on iga pikaealine puidust toode süsiniku ladu,“ ütles Haidla.

„Toetame jätkuvalt Eesti inimeste toimetulekut ja riigi julgeolekut ka kõige kaugemates Eesti nurkades ja peame üheks oma missiooniks hoida elu regioonides. Töötlev tööstus on Eesti majanduse vedur, andes kõige suurema panuse sisemajanduse koguprodukti ja olles kaubanduse järel suuruselt teine tööandja. Metsa- ja puidutööstuse osakaal töötlevast tööstusest on ligi 25%,“ lausus Haidla.Haidla lisas, et metsa- ja puidutööstus peab säästliku metsamajanduse põhimõtteid. See tähendab, et kasutatav puit vastab rahvusvahelistele sertifikaatidele, mis nõuavad metsa ökosüsteemiga arvestamist.

„Tänapäevase eksportiva tööstuse juures on selliste standardite järgimine iseenesest mõistetav ja vältimatu,“ ütles ta.Eestis tegutseb metsa- ja puidusektoris ligi 3900 ettevõtet. Kogu Eesti maksutulust tuleb 11% metsa- ja puidusektorist, mis on võrreldav haridusvaldkonna kuludega riigieelarves.Metsa- ja puidutööstus pakub otse ja kaudselt tööd ligi 57 000 inimesele. Eriti oluline tööandja ollakse tõmbekeskustest väljaspool ning Lõuna- ja Kesk-Eestis, kus sektoriga on seotud iga üheksas töökoht.

EMPLi juhatuse liikmed on Ando Jukk (Estonian Plywood AS), Eveli Opmann (Puidukoda OÜ), Gert Rahnel (Combiwood Grupp OÜ), Ivar Dembovski (AS Rait), Jaak Nigul (Tarmeko Spoon AS), Jaan Kers (TalTech), Jaano Haidla (Graanul Invest AS), Jüri Külvik (Lemeks AS), Lauri Raid (VKG Fiber OÜ), Linnar Pärn (Eesti Maaülikool), Mait Kaup (Warmeston OÜ), Marti Piirimäe (Roger Puit AS), Martti Kork (Barrus AS), Meelis Kall (eraisikuna), Mikko Miettinen (UPM-Kymmene Otepää OÜ), Raido Peedomaa (Peetri Puit OÜ), Rain Pärn (AS Estonian Cell).

