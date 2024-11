Donald Trumpi energiaministri valik pani tulevase ministri juhitava ettevõtte aktsia tõusma

Nimelt teatas nädalavahetusel Donald Trump, et esitab energiaministriks nafta- ja gaasitööstusega seotud Chris Wrighti. Wrighti asutatud ja juhitud firma Liberty Energy teenindab kaevandusettevõtteid, mis kasutavad frakkimist. Frakkimise käigus pumbatakse puuraukudesse vedelikku ja laiendatakse sellega kivimis asuvaid lõhesid, et saada kätte raskesti ligipääsetav gaas või nafta. Wright on tuntud ka kui kliimamuutuste eitajana.

Pärast uudise selgumist on Liberty Energy (LBRT) aktsia asunud aga tugevale tõusule. Kui reedel oli börsipäeva sulgudes aktsia hinnaks 16,9 dollarit, siis tänasel eelturul on aktsia tõusnud enam kui kuuendiku, kaubeldes lõuna seisuga 19,7 dollari juures. Kui tänane tõus püsib, siis oleks naftasektorist sõltuva firma aktsia jaoks tegu parima päevaga alates 2020. aasta kevadest. Ettevõtte turuväärtus on praeguse hinna juures umbes 3,2 miljardit dollarit.

Sarnaselt on eelturul tõusus ka kaks teist firmat, millega on Wright seotud. Nii kuulub ta tuumaenergiafirma Oklo nõukogusse, mille aktsia on eelturul kerkinud pärast reedest tugevat langust ligi 9%. Samuti on eelturul kerkinud EMX Royalty aktsia (+3,5%), mille nõukogusse kuulub ka Wright.

Sarnaselt on Trumpi valimisvõidust lõiganud tugevalt kasu Trumpi üks tulisemaid toetajaid Elon Musk. Muski juhitava elektriautode tootja Tesla aktsia on pärast valimistulemuste selgumist kerkinud enam kui kolmandiku (arvestades tänast eelturu hinda). Bloombergi arvutuste kohaselt on Muski enda varandus kasvanud selle ajaga suurusjärgus 50 miljardi dollari võrra, olles finantsväljaande arvutuste kohaselt 313 miljardi dollarise varandusega maailma rikkaim mees.

