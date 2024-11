Raul Eamets: kuigi üldine tööturu seis on hea, siis regionaalsed erinevused on jätkuvalt suured

Kolmas kvartal tähendab, et andmed on juuli kuni september keskmise seisuga. Operatiiivsema ja regionaalses lõikes täpsema pildi näiteks valdade lõikes annab registreeritud töötute arv, mida avaldab Töötukassa.

Täna avaldati registreeritud töötuse andmed maakondade ja valdade lõikes. Kokku oli registreeritud töötuid oktoobri seisuga 47147. See on igati normaalne, et registreeritud töötuid on vähem, sest kõik tööd otsivad inimesed ei pöördu Töötukassa poole, et tööd leida. On ju ka muid võimalusi nagu töökuulutused, sotsiaalmeedia või sõbrad ja tuttavad.

Võtsin vaatluse alla ajaperioodi 2024 jaanuar kuni 2024 oktoober ehk vaatasin, kuidas töötus on muutunud selle aasta kümne kuuga.

Kogu registreeritud töötus on selle aja jooksul vähenenud 15,2%. Kõige rohkem on tööpuudus vähenenud Võru maakonnas, tervikuna kokku 33,7%, Setomaal 32,4% ning Võru vallas 34% ning Rõuge vallas 39,7%. 27,1% on töötus langenud Hiiu maakonnas, Pärnu maakonnas 26,8% ning üle 20% on töötus veel langenud Lääne-Viru, Põlva ja Rapla maakonnas.

Traditsiooniliselt on kõrge töötus jätkuvalt Ida-Virumaal, kuid aasta algusega võrreldes on ka seal töötus langenud 11%, sama paju on töötus langenud ka Tartumaal.

Ida -Virus oli selle aasta oktoobris registreeritud töötuid kokku 6997, aasta alguses oli neid veel 7869.

Kui minna kohalike omavalituste tasandile, siis on siin muutused kohati üpris drastilised. Jätame kõrvale näiteks Vormis ja Ruhnu, sest näiteks Ruhnus on töötus kasvanud 10 kuuga 200%. Kui aasta alguses oli seal töötu 1 inimene, siis oktoobris 3.

Kõige suuremad töötuse vähenemised oli peale juba mainitud Võrumaa valdade ka Lääneranna vallas (-47%) ning Häädemeeste vallas (-31,7%), Räpina vallas (-32,7%). Mujal jäid langused juba alla 30%. Kõige vähem oli töötute arv muutunud Viimsis (-0,5%) ja Narva Jõesuus (-2,6%).