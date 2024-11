Autodest külmutatud toiduni: Trumpi tollimaksude plaan on pannud ameeriklased ohtralt kaupa varuma

Maksumäär Hiinale 60%

Piisav varu kuni viieks aastaks

Indianas elav 42-aastane kolme lapse ema on kaupade varumisele kulutanud juba ligikaudu 3000 dollarit. Ta on ostnud nii kohalikult lihunikult liha, et see sügavkülmutada, kui ka toitu kuivatanud, et see kauem säiliks. Ta alustas varakult ehk niipea, kui tekkis kõhutunne, et Trump võib uuesti presidendiks kandideerida.