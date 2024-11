Ametiühingud ja tööandjad leppisid kokku järgmise aasta alampalgas

Ametiühingute keskliidu esimees Kaia Vask tõdes, et alampalgal on töötajate heaolule otsene mõju. „Miinimumpalga tõstmine aitab vähendada nii sotsiaalset ebavõrdsust kui ka töötavate inimeste palgavaesust. Kõik me soovime ju tunda end väärtuslikuna ning katta enda ja oma pere kulu kuu lõpuni. Ometi on töötajatel ka lisanduva 66 euroga edaspidi raske ära elada. Seetõttu peab palgakasv ametiühingute arvates edasistel aastatel jätkuma kiiremas tempos ning tagama töötajatele piisava majandusliku kindlustunde ja toimetuleku,“ selgitas Vask.