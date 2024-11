Eksperdi näpunäited: kuidas investeerida nii, et rahaturgude ootamatu langus ööund ei segaks?

Augusti alguses toimus rahaturgudel tugev kõikumine kui Jaapani juhtiv aktsiaindeks Nikkei 225 kaotas päevaga 12,4% oma väärtusest ning Ameerika Ühendriikide 500 suurimast börsiettevõttest koosnev aktsiaindeks S&P500 kukkus viie päevaga 6%. Lahvatas kaua kardetud majanduskriisi paanika, sest viimati toimus sedavõrd suur langus 2020. aasta märtsis koroonakriisi ajal.

Paljud investorid läksid toona paanikaga kaasa. Ometi on ootamatu langus tänaseks unustusehõlma vajunud ning turud taastusid vaid mõne nädalaga. Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul on inimlikult paanika igati mõistetav. „Ega selles olukorras lihtsaid lahendusi pole ja sa ei tea kunagi täpselt, kas ja kui kaua see korrektsioon edasi läheb,“ märkis ta.

Kose tõdes, et turu ootamatuste puhul kipuvad paanikasse sattuma eelkõige investorid, kes püüavad languseid ajastada. „Turu ajastamiseks tuleb näiteks aktsiaturgude languse korral aktsiad portfellist võimalikult kiiresti maha müüa ja võlakirju asemele osta, või siis vabanenud rahaga lihtsalt uusi võimalusi oodata – see eeldab, et investeeringute tegija on aktiivne investor. See pole aga sugugi lihtne ülesanne – mäletan koroonakriisi, mille saabudes paljud investorid oma aktsiapositsioonid maha müüsid. Peagi tegid keskpangad hoogsalt raha trükkimisega algust, turud hakkasid tõusma ning mainitud investorid ei jõudnud tõusu saabudes piisavalt kiiresti enda aktsiaid tagasi osta ja kaotasid oluliselt raha. Põhja tabamine on pigem õnn kui oskus,“ nentis ta.

Ühe ettevõtte osakaal võiks olla 2-5% portfellist