Soome ja Saksamaa vahelisel sidekaablil on purunenud kõik kiudoptilised ühendused

Kaablit opereeriva riigiettevõtte Cinia kinnitusel on veealusel sidekaablil purunenud kõik kiudoptilised ühendused.

„Hetkel selgitame välja rikke põhjuseid. Sellised häired pole ebatavalised ning neil võib olla mitmeid põhjusi – alates ilmastikust kuni meretranspordist tingitud kahjustusteni. Peamine on see, et oleme probleemi tuvastanud ja asume seda lahendama,“ selgitas Soome sidevaldkonna regulaatori Traficomi küberturvalisuse osakonna juht Samuli Bergström.

Rike avastati esmaspäeva varahommikul, pärast kella nelja. 1173 kilomeetri pikkune kaabel ühendab Helsingi Santahamina saart Saksamaa Rostocki linnaga.

Cinia tegevjuht Ari-Pekka Knaapila kinnitas kell 16 toimunud pressikonverentsil, et see on esimene kord, kui 2015. aastal kasutusele võetud C-Lion1 merekaabel on katki läinud. Tema sõnul on umbes 35-millimeetrise läbimõõduga kaabel ehitatud tugevaks ega saa iseenesest katki minna. Kaablit kasutavad kümned sidefirmad, kellel omakorda võib olla sadu või tuhandeid lõppkasutajaid.

Kuigi hetkel puudub info sabotaaži kohta, ei juhtu Cinia esindaja sõnul sellised katkestused ilma välise mõjutuseta. „Tüüpilised välised jõud, mis kaableid kahjustavad, on ankurdamine või põhjatraalimine. Ankurdamise puhul võib põhjuseks olla hädaankurdamine, kus ankur tuleb lasta alla piirkonnas, kus on kaableid või muid rajatisi,“ selgitas ta.

Knaapila teatel on remonditööd juba alanud. Parandustöödeks saabub spetsiaalne laev Prantsusmaalt Calais’st, kes tõstab kaabli merepõhjast üles. Õnnetuskohas pole meri eriti sügav, mis peaks hõlbustama kaabli uurimist ja parandamist. Kuigi täpset parandusaega pole võimalik öelda, kulub merekaablite remondiks tavaliselt 5-15 päeva.