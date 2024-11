Yle: Soome ja Saksamaa vaheline andmesidekaabel on katki. Ekspert: sabotaaž on tõenäolisem kui õnnetus

Soomes sidevaldkonna regulaatori Traficomi küberturvalisuse osakonna juht Samuli Bergström kinnitas Soome rahvusringhäälingule kaabli katkemist, kuid ei täpsustanud kahjustuse asukohta.

„Hetkel selgitame välja rikke põhjuseid. Sellised häired pole ebatavalised ning neil võib olla mitmeid põhjusi – alates ilmastikust kuni meretranspordist tingitud kahjustusteni. Peamine on see, et oleme probleemi tuvastanud ja asume seda lahendama,“ selgitas Bergström.

Rike avastati esmaspäeva varahommikul, pärast kella nelja. 1173 kilomeetri pikkune kaabel ühendab Helsingi Santahamina saart Saksamaa Rostocki linnaga.

Cinia teatel on remondilaev valmis välja sõitma ning ettevalmistused parandustöödeks on alanud. Kuigi täpset parandusaega pole võimalik öelda, kulub merekaablite remondiks tavaliselt 5-15 päeva.

2016. aastal käiku lastud C-Lion1 on ainus merekaabel, mis ühendab Soomet otse Kesk-Euroopaga. „Tasub siiski märkida, et Soomest välismaailma suunduvad andmesideühendused kulgevad läbi mitme erineva punkti. Praegu on üks neist ühendustest katki, mis võib teisi ühendusi rohkem koormata. Tavakasutaja jaoks ei tohiks see tõenäoliselt kuidagi märgatav olla,“ lisas Bergström.

Jyväskylä ülikooli küberturvalisuse professor Tapio Frantti hindas esialgse info põhjal, et kaabli katkemise taga on pigem tahtlik tegu kui õnnetus. „Kui vaadata tõenäosuse seisukohast, siis see kaldub jah pigem tahtlikkuse poole,“ ütles Frantti Yle-le.

Cinia on teatanud, et korraldab täna kell 16 pressikonverentsi, kus jagatakse täiendavat teavet.

