Kaheksa levinud viga, mida investorid kipuvad tegema

Kinnituskalduvus

Näiteks oleme varasema kogemuse tõttu üsna veendunud, et tehnoloogiaettevõtted on kasumlikud, neil on hästi läinud ning aktsia hind kasvab edaspidigi, samal ajal jääb märkamata, et konkreetse ettevõtte kõrvale on tekkinud palju edukaid konkurente, ettevõtte võlatase on kasvanud ning regulatsioonidki karmistunud. Kui oleme infot otsimas ning leiame enda arvamust kinnitavat teavet, siis tekib hea enesetunne, kuid mingisugune murranguline, vastupidine teave tekitab aga ebamugavust.