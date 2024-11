HyBa – lahendus ettevõtte likviidsuse tagamiseks

Vajaduspõhine arvelduskrediit

HyBa BUSINESS-i arvelduskrediit avab ettevõtjatele ligipääsu kuni 15 000 euro suurusele krediidilimiidile. HyBa ärilaenude juhi Jelena Bogdanova sõnul seisneb arvelduskrediidi peamine eelis selles, et ettevõtted saavad kasutada täiendavaid vahendeid just siis, kui vajadus tekib, makstes intressi vaid kasutatud summa pealt. Limiiti on võimalik kasutada osadena eri kuudel või võtta täies ulatuses kohe kasutusele. HyBa kliendid on esile toonud, et ka krediidilimiidi osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine ilma täiendavate kuludeta lisab teenusele olulist mugavust ja võimaldab neil oma finantskohustusi paremini hallata ning kulusid optimeerida.

Annuiteetgraafikuga ärilaen

Ettevõtetele, kes arvelduskrediiti avada ei soovi, pakume alternatiivset teenust. Nimelt võimaldame taotleda ka klassikalist annuiteet maksegraafikuga laenu – HyBa BUSINESS-i ärilaen. Tegu on finantsteenusega, millel on ärikliendi jaoks fikseeritud osamakse suurus ja tähtaeg. Ärilaenu maksimaalne laenusumma on 15 000 eurot ja periood kuni 36 kuud.

Bogdanova toob esile, et HyBa ärilaen sobib suurepäraselt näiteks ühe kindla investeeringu finantseerimiseks. Arvestada tuleks, et mõlema toote puhul on vajalik juhatuse liikme käendus ning ettevõttel peab olema esitatud majandusaasta aruanne, kui vastav kohustus on saabunud.

Arvelduskrediidi eelised

Paindlikkus: äriklient saab ise valida, millal ja kui palju limiiti kasutada, säilitades ülevaate ning kontrolli oma ettevõtte rahaasjade üle.

Mugav juurdepääs vahenditele: avatud arvelduskrediit võimaldab 24/7 juurdepääsu vabale rahale. HyBa iseteenindus võimaldab teha ülekandeid ettevõtte pangakontole vaid mõne klikiga, olenemata sinu asukohast.

Kulukus: ettevõte maksab intressi ainult kasutatud summade pealt, mis võib olla kogukulukuselt soodsam valik kui pikaajalise laenu intressid ja haldustasud.