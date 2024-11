Ettevõtjad ei pea uuel aastal kauba saabumise andmeid enam esitama

Ameti hinnangul väheneb EL-i liikmesriikidega kaubavahetust pidavate ettevõtjate halduskoormus muudatuse tulemusena keskmiselt kolmandiku võrra.

Kohustusest loobumine saab võimalikuks seeläbi, et Eesti läheb impordistatistika koostamisel üle EL-i liikmesriikide detailandmete kasutamisele (SIMSTAT). See tähendab, et kauba saabumise kohta saadakse andmed teiste liikmesriikide lähetusandmetest. EL-i liikmesriikide kohta statistika tegemiseks kogutakse edaspidi Intrastati küsimustikuga andmeid ainult kauba lähetamise kohta.

Väliskaubandusstatistika tiimijuht Evelin Puura tuletab meelde, et 2025. aasta jaanuaris tuleb veel viimast korda Intrastati „Kauba saabumise“ küsimustikus esitada andmed 2024. aasta detsembris EL-i riikidest Eestisse saabunud kaupade kohta. „2025. aasta veebruaris jaanuari kohta enam kauba saabumise andmeid esitama ei pea, mistõttu väheneb väliskaubanduse andmete esitamise halduskoormus märkimisväärselt. Mullu moodustas kauba saabumise küsimustik lausa 31% kogu statistikaameti halduskoormusest ettevõtjatele,“ rõhutas Puura.

„Väliskaubandusega seonduva aruandluskohustuste vähenemine on positiivne sõnum meie rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtetele, kes saavad panustada selle aja konkurentsivõime tõstmisesse. Samuti väärib kiitust statistikaamet, et tegeleb halduskoormuse vähendamisega ning koostöös partneritega on suudetud teha nii, et samaväärseid andmeid tuleb sisestada vaid ühe korra,“ sõnas Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning avaldas lootust, et see innustab veelgi rohkem andmete ristkasutuse ja konsolideerimise suunas liikuma.

Statistikaamet palub ettevõtetel jätkuvalt parandada ka varasemate aastate Intrastati kauba saabumise küsimustikke, kui parandusi on. Kauba lähetamise küsimustiku esitamises ettevõtjate jaoks muudatusi ei tule.

Kogumaks kauba saaja kohta rohkem infot, muutus 2022. aastal kauba lähetamise detailandmete vahetamine teiste EL-i riikidega kohustuslikuks. „Pärast kolme aasta pikkust analüüsi saame küll kinnitada, et teistest riikidest laekuvad andmed kauba liikumise kohta on piisavalt hea kvaliteediga, et neid kasutama hakata. Seega saame loobuda kauba saabumisandmete kogumisest Eestis,“ selgitas Puura.

