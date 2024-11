Michal: meil on käsil ajaloo suurim tööstuse kasvuplaan

Peaminister kinnitas, et Eesti panustab oma kaitsevõimesse lähiaastatel rekordilisi summasid. Täiendavalt on Eesti loomas 100 miljoni euro suurust kaitsetööstusfondi, et arendada uue põlvkonna kaitsetööstust ning suurendada selle panust SKP-sse kahe kuni kolme miljardi euroni 2030. aastaks. Peaminister rõhutas, et Eesti kaitsetööstuse kasv on oluline osa tööstuse arenguplaanidest. „Hetkel on käsil suurim tööstuse kasvuplaan läbi ajaloo,“ kinnitas Michal.

Peaminister lubas finantssektori esindajatele, et valitsus ei plaani kehtestada ühtegi uut maksu 2027. aastani. „Maksurahu kehtib, sest kindlustundeks on oluline vältida üllatusi,“ rõhutas Michal. Samuti on oluline riigieelarves püsikulude vähendamine. „Ehkki ka see ei vii 2028. aastaks eelarvet tasakaalu, vaid hoiab meid kõigest -3% defitsiidi eelarvereegli sees,“ lisas peaminister.

Michal nentis sõnavõtus, et varasematel hea majanduskasvu aastatel jäid vajalikud reservid kogumata, mis on muutnud tänased väljakutsed veelgi suuremaks. „See on nagu inimese elus – sageli avastatakse, et kui oleks kümme aastat tagasi säästma hakanud, oleks täna olukord lihtsam. Riigi puhul toimus murrang 2017. aastal, mil toonane valitsus lõdvendas eelarvereegleid,“ tõi ta näite.

Oskustööjõud ja investeerimiskliima parandamine

Majanduse konkurentsivõime tõstmiseks panustatakse eelkõige kohaliku tööjõu oskuste arendamisse ja välistööjõu sihipärasesse kaasamisse. „Eelistame esmajoones panustada meie oma inimeste lisandväärtuse kasvu, kuid teatud valdkondades vajame ka oskustööjõudu väljastpoolt,“ sõnas Michal.

Seadusandlikud muudatused, nagu riigihangete seaduse uuendamine ja keskkonnalubade menetlemise kiirendamine, on samuti tema sõnul fookuses. Lisaks keskendub valitsus Euroopa Liidu rahade tõhusamale kasutamisele, investeeringute Eestisse meelitamisele ja puhtamale energeetikale, et panustada konkurentsivõime kasvu.