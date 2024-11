Pane tähele! Liikluskindlustuses hakkavad alates 1. detsembrist kehtima mitmed muudatused

„Oluline on tähele panna, et liikluskindlustus laieneb ka maastikusõidukitele, näiteks lumesaanidele. Samuti elektritõukeratastele, mis vastavad eelnimetatud tingimustele. Kui elektritõukeratta või muu sarnase sõiduvahendi valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis või mootori suurim võimsus ületab üht kilovatti, siis tohib sellega liikluses osaleda vaid siis, kui see on liiklusregistris registreeritud,“ selgitas Potsepp ning soovitas vaadata ülevaadet LKFi veebilehel.