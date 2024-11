USA justiitsministeerium soovib sundida Google’it Chrome’i veebibrauserit maha müüma

Justiitsministeeriumi soov ei tähenda ilmtingimata, et nii ka juhtub: 90ndatel süüdistati sarnaselt Microsofti oma turupositsiooni kuritarvitamises. Nimelt viidati toona, et Windowsi operatsioonisüsteemi kasutades oli Microsoft teinud Internet Explorer veebibrauseri eemaldamise ning konkureerivate brauserite kasutamise ebamõistlikult keeruliseks. Mitmeid aastaid väldanud kohtulahing päädis 2001. aastal kompromissiga, mistõttu pidi Microsoft oma äripraktikaid muutma, kuid ettevõtte tükeldamiseks lõpuks ei läinud.

Nüüd ähvardab sarnane lahing ees Google’it. Nii annab ametnike hinnangul maailma enimkasutatud veebibrauseri Chrome’i omamine Google’ile ebaausa konkurentsieelise nii veebiotsingute kui reklaamiturul, kuna seeläbi omatakse tohutus koguses andmeid kasutajate kohta. Allikad viitasid Bloombergile, et siiski on ka võimalikud alternatiivsed lahendused Chrome’i müügile, kui need parandaksid konkurentsiolukorda. Chrome omab StatCounteri andmetel USA-s 61% veebibrauserite turust.