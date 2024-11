Valio investeerib 7 miljonit eurot Võrru kõrgtehnoloogilise juustulao rajamisse

„Küll on meil soov, et kogu toodang valmiks üksnes Eestis. Võru tootmisüksuses valmistatakse erinevaid juuste, aga neist aeganõudvaima küpsemisprotsessiga ja seetõttu enim laopinda nõudvad on kõvajuustud, ekspordiks suunatud Gran Regale ja Baltimaade turul eelistatud Forte,“ selgitas tegevjuht. Kõvajuustu on Võrus toodetud juba üle 20 aasta, aga kui alguses tehti peamiselt allhanget, siis praegu saab Valio kirjadega juustu osta toidupoodidest isegi kõvajuustu kodumaal Itaalias.

Laos võetakse kasutusele uus tipptehnoloogia

„Laos saab olema palju toiduainetööstuse tehnilisi nüansse, milles tellija on väga tugev ja meie aitame tema soovide realiseerimisele ehituslikult kaasa. Selleks on palju tarkust saadud ka juustumaa Itaalia nõustajatelt. Ehitame viimastel aastatel palju ettevõtete laiendusi ja põhjus on, et käib valmistumine tuleviku majanduskasvuks. Halval ajal investeeritakse ja heal ajal teenitakse,“ rääkis Väärsi. Valio Eesti investeeringu suurus uude lattu on 7 miljonit eurot, mis võimaldab valmistada kogu juustu algusest lõpuni Eestis ja vältida kvaliteedi seisukohast riskantset transporti.