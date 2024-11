Lidl alustab Viljandi kaupluse ehitustöödega

„Me teame, kui pikalt Viljandi elanikud on Lidli kauplust oodanud ning nüüd saame rõõmuga öelda, et enam pole kaua jäänud, kuniks parim hinna ja kvaliteedi suhe jõuab ka Viljandi linna. Suur rõõm on teatada, et Viljandi kauplus tuleb erilise välimusega, andes sellele omanäolisele linnale uue omanäolise kaupluse,“ ütles Lidl Eesti kinnisvaraosakonna juht Jaan Linnas.