VIDEO | Eesti Panga ülevaade: panganduses on võimalike riskide katteks piisavalt puhvreid

Ettevaates on oluline majanduskasvu taastumine, sest see tagab suutlikkuse laene tagasi maksta. Panganduses on vaatamata erakorralistele suurtele dividendimaksetele piisavalt kapitalipuhvreid, et olla valmis võimalikuks laenukahjumite kasvuks.

Majapidamisi toetab euribori langus

Ettevõtetel on aidanud suurenenud laenumaksetega toime tulla varasemad soodsad aastad ja kogutud puhvrid. Majapidamiste laenumaksevõimet on toetanud asjaolu, et vaatamata majanduslangusele on tööpuudus kasvanud üsna vähe. Lisaks pakub tuge see, et Euroopa Keskpanga intressilangetuste mõjul on euribor langenud ja see on toonud kaasa väiksemad laenumaksed.

Majanduslangus ja tarbijate madal kindlustunne on vähendanud eluasemeturu aktiivsust ja ka eluasemelaenude võtmist. Selle taustal on mõni pank hakanud aktiivsemalt üle meelitama eluasemelaenukliente teistest pankadest, konkurents turul on suurenenud ja intressimarginaalid on tasapisi alanenud.

Konkurentsi suurenedes võib tekkida oht, et mõne aja möödudes muutuvad laenutingimused liialt leebeks, mis võib tulevikus näiteks majanduskriisis tekitada keerulisi probleeme nii laenu andnud pangale kui ka laenu võtnud inimesele. Seetõttu on keskpanga hinnangul oluline, et pangad hindaksid klientidega seonduvaid riske jätkuvalt konservatiivselt.

Pangandus on valmis hullemaks

Panganduses on probleemsete laenude osakaal endiselt madal, ulatudes vähem kui 0,4%-ni laenuportfellist. Ootuspäraselt on probleeme rohkem tarbimislaenude segmendis, kus on pikemat aega tasumata laene kolmanda kvartali keskmisena 2,6% laenudest. Eluasemelaenudest on probleemsed vaid 0,2% ja ettevõtete puhul jääb see 0,4% tasemele.

Ettevõtete laenuportfelli kvaliteet on üldiselt hea ning teistega võrreldes on probleeme rohkem tööstussektoris, sest see sektor on majanduslanguses enam pihta saanud. Tööstuses ulatub „hapude laenude“ tase 2%-ni ja sektorisse antud laenude maht moodustab 10% panganduse laenuportfellist.