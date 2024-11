Soome elektritootmist tabas topelthoop. Turult on korraga puudu kaks tuumajaama

Kokku on rivist väljas üle 2100 megavati tootmisvõimsust, mis on võrreldav pooleteisekordse Eesti tiputarbimisega.

Esmaspäeva õhtul tabas põhjanaabrite energiatootmist aga järgmine tagasilöök. „Loviisa teises reaktoris toimus ootamatu kiirseiskumine veidi enne kella 21. Põhjuseks on tehniline probleem reaktori abisüsteemis,“ teatas energiaettevõte Fortum, kinnitades samas, et olukord on küll ebameeldiv, kuid ohtu inimestele ega keskkonnale ei ole.

Kahe tuumajaama ootamatu seiskumine sedavõrd lühikese aja jooksul on Soome energiasüsteemis harukordne sündmus, mis mõjutab otseselt ka Eesti elektrihindu. Eesti ja Soome on omavahel ühendatud kahe merekaabliga (Estlink 1 ja 2) koguvõimsusega 1000 megavatti, mistõttu kanduvad põhjanaabrite tootmisprobleemid üle ka meie turule. Eesti elektrihinda mõjutavad Soome tootmisprobleemid siis, kui hind kahe riigi vahel on sama. Täna on selliseid tunde 19.